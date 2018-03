Cabral diz que não faz 'estripulia' ao usar helicóptero O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, demonstrou irritação nesta segunda-feira ao comentar reportagem da Revista Veja que aborda a forma como ele e sua família usam helicópteros da frota do Estado. Após reunião com os ministros das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e do Planejamento, Miram Belchior, quando ele e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediram investimentos para transporte público, Cabral disse que a frota de helicópteros não foi criada por ele e que é natural "a mobilidade" do governador incluir o uso de helicóptero no trajeto de sua casa, em Mangaratiba, até o Palácio da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro.