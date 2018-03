Cabral diz que confrontos foram causados pela oposição O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), atribuiu a opositores políticos o início do confronto da véspera entre manifestantes e policiais militares nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e que se generalizou por Laranjeiras e bairros próximos na noite desta quinta-feira, 11.