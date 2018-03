Cabral: divisão de recursos do pré-sal é tema superado

O relator de projeto de lei sobre o regime de partilha, deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), está no Rio hoje. Ele se encontrará com Cabral e tinha agendado também um almoço com o prefeito Eduardo Paes. Segundo Cabral, foi o deputado que pediu o encontro com ele.

Sérgio Cabral também voltou a criticar a emenda do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), que redistribui os recursos do pré-sal entre os Estados de forma prejudicial ao Rio. "Essa emenda do Ibsen Pinheiro é um deboche institucional. Fico triste do Ibsen Pinheiro se prestar a esse papel", afirmou, durante entrevista coletiva no Palácio Laranjeiras.

A declaração ocorreu após evento de anúncio do aumento da capacidade de produção da fábrica de caminhões e ônibus da MAN, em Resende, no sul fluminense, para de 57,5 mil para 72 mil veículos por ano.