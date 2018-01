Cabral desiste de vender quartel e negocia com índios Depois de desistir das demolições do Parque Aquático Julio Delamare, do Estádio de Atletismo Célio de Barros e da Escola Municipal Friedenreich, três prédios nos arredores do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio, e de aceitar negociar com os índios o destino do antigo Museu do Índio, situado na mesma região, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), anunciou nesta terça-feira outra desistência: desta vez, de vender o prédio histórico onde funciona o Quartel-General da Polícia Militar, no centro do Rio. A informação foi divulgada por Cabral à noite, em entrevista à rádio Bandnews.