Cabral cumpre agenda no Rio longe da imprensa No momento em que enfrenta um dos momentos mais difíceis do governo, com popularidade em baixa e protestos quase diários em sua porta, o governador Sérgio Cabral (PMDB) cumpriu agenda nesta quinta-feira, 1, longe da imprensa e sem muitos assessores. Cabral vistoriou obras de urbanização em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense administrada pelo PMDB, acompanhado de poucos secretários, do vice-governador, Luiz Fernando Pezão, pré-candidato ao governo do Estado, e do prefeito Nelson Bornier. Foi o terceiro dia seguido de agenda do governador na rua, mas desta vez não fez parte da agenda oficial. O governador conversou com moradores, prometeu urbanizar duas mil ruas na Baixada Fluminense até o fim do governo e anunciou a construção de um batalhão da Polícia Militar exclusivo para Nova Iguaçu.