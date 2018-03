Cabral culpa oposição por tumulto no Rio O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), atribuiu a opositores políticos o início do confronto entre manifestantes e policiais militares do Batalhão de Choque nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, na noite desta quinta-feira (11), após as manifestações do Dia Nacional de Lutas.