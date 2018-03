Cabral critica Gabrielli por declarações sobre royalties

Para Cabral, o modelo atual funciona perfeitamente. "Gabrielli não devia falar sobre isso. A Petrobras tem sua sede no Rio de Janeiro. Ele foi indelicado", disse o governador, durante o evento "Invest in Rio", para investidores estrangeiros, no The Plaza Hotel, em Nova York.

Cabral mostrou-se confiante na possibilidade de que a decisão da Câmara sobre royalties seja revertida. "Tenho certeza de que os deputados vão refletir sobre o que fizeram." Ele se referia à aprovação, pela Câmara, da chamada emenda Ibsen, que redistribui a receita de royalties de petróleo entre Estados e municípios e tira do Rio cerca de R$ 7 bilhões. Cabral disse ainda que uma mudança no marco regulatório do País seria "um equívoco".