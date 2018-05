Cabral conta com veto de Lula sobre divisão de royalties

Cabral calculou em R$ 7,5 bilhões anuais as perdas de receita do Estado e dos 87 municípios fluminenses que recebem recursos da indústria do petróleo."Espero que o presidente vete. Esse projeto é um absurdo total. É uma covardia, uma demagogia contra o povo do Rio", reagiu Cabral.

O governador anunciou que, com a aprovação da emenda, vai suspender 14 das 15 propostas de reajuste salarial para servidores estaduais que havia enviado para a Assembleia Legislativa recentemente. Ele disse que só manterá a previsão de reajuste de 10% para policiais.

Cabral anunciou também que não comparecerá à convenção nacional do PMDB que vai confirmar a coligação do partido com o PT em torno da candidatura de Dilma Rousseff. Os autores da emenda que altera a distribuição dos royalties, deputado Ibsen Pinheiro e senador Pedro Simon, são parlamentares do PMDB gaúcho.

Cabral cogitou questionar a constitucionalidade da medida no Supremo Tribunal Federal (STF), mas disse que o recurso só poderá ser usado após a tramitação final da emenda, em caso de derrubada do provável veto do presidente Lula. O governador fluminense criticou a contaminação do debate sobre os royalties pelo ambiente eleitoral. "Quem acha que vai ganhar voto com esse tipo de atitude está equivocado, pois o povo do Brasil não cai mais nessa".