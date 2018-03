Cabral: base trabalhará contra emenda sobre royalties

"Conversei ontem com o presidente do Senado, José Sarney, e hoje com o Jucá. Ele me tranquilizou dizendo que o Senado vai cumprir seu papel de Casa revisora e guardiã do princípio federativo", disse. Cabral não quis comentar a posição do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), sobre o tema. "Não quero ''fulanizar'', dizer quem está contra, a favor, ou em cima do muro", disse.

Cabral participa nesta tarde de ato de protesto contra a aprovação da emenda Ibsen, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O ato é promovido pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj, que reúne 28 entidades da sociedade civil, entre elas o Sebrae, a Firjan, a Fecomércio, a Federação da Agricultura e as universidades estaduais.