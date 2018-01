Cabral anuncia preservação de prédio que seria demolido Em mais um gesto na tentativa de recuperar a imagem abalada por uma série de protestos e problemas na administração, o governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou nesta segunda-feira nas redes sociais que outro imóvel ameaçado de demolição no entorno do Maracanã, a Escola Municipal Friedenreich, será preservada e ficará onde está. Na semana passada, o "pacote de bondades" criado pelo governador para o entorno do Maracanã foi anunciado em duas etapas, primeiro com a decisão de não mais demolir o parque aquático Júlio Delamare e depois com a preservação do estádio de atletismo Célio de Barros.