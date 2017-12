Cabral acredita que Rio será beneficiado com PAC O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse esperar que o Estado seja beneficiado com o Plano de Aceleração Econômica (PAC), que será anunciado pelo presidente Lula na próxima segunda-feira. "Vou para Brasília com a certeza de que o Rio de Janeiro será beneficiado com projetos de infra-estrutura importantes como o anel rodoviário", disse Cabral nesta sexta-feira, ao chegar ao Hotel Copacabana Palace, na zona sul, onde acontece a Cúpula do Mercosul. "O Rio terá participação significativa no pacote". Para o governador, o Mercosul é importante também para os Estados e municípios. "O Rio terá que se inserir no Mercosul, que só se transforma em realidade quando Estados e municípios participam". O governador da Bahia, Jacques Wagner (PT), também disse estar otimista com o PAC. "A Bahia vai ganhar muito com o PAC e, do ponto de vista dos Estados, nossa expectativa é que, quando a economia do País vai bem, repercute nos Estados", afirmou. Wagner, que é um dos membros do PT mais próximos ao presidente Lula, não quis comentar a disputa pela sucessão à presidência da Câmara, da qual participam os candidatos Aldo Rebelo (PCdoB-SP), Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Gustavo Fruet (PSDB-PR).