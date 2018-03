Cabral acredita em rejeição à emenda Ibsen no Senado O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), disse hoje que está confiante na rejeição da chamada emenda Ibsen no Senado. Aprovada na Câmara dos Deputados, a emenda de iniciativa do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) propõe a redistribuição dos royalties do petróleo e impõe perdas significativas a Estados e municípios produtores. Rio e Espírito Santo teriam as maiores perdas, R$ 7,2 bilhões e R$ 400 milhões, respectivamente.