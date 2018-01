Cabo não foi única causa do blecaute, dizem especialistas Especialistas e técnicos do setor elétrico consideram pouco provável que a queda de um cabo da linha de transmissão entre a hidrelétrica de Ilha Solteira e Araraquara, no interior paulista, ocorrida na tarde de ontem, tenha sido, isoladamente, a causa do blecaute que afetou as regiões Sudeste e Centro-Oeste do País. "A queda do cabo isoladamente não seria suficiente para afetar todo o sistema de transmissão interligado", disse o José Cláudio Cardoso, diretor-executivo da Associação Brasileira das Grandes Transmissoras de Energia Elétrica (Abrate). Concorda com ele o consultor da diretoria do Grupo Rede, Fernando Quartim Barbosa, para quem houve uma falha no sistema de proteção das outras linhas do sistema de transmissão das usinas dos rios Paraná e Tietê. "O desligamento de outras linhas de transmissão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) fez com que grande quantidade de carga fosse retirada do sistema, provocando o blecaute", disse Barbosa. Falhas no sistema Segundo ele, o sistema de proteção funcionou adequadamente em algumas áreas, impedindo que o blecaute se disseminasse para as regiões Nordeste e Sul e criando "ilhas" em que o fornecimento não foi plenamente afetado, como em Brasília. "Mas houve alguma falha que fez com que outras linhas caíssem". Cardoso reconhece que o sistema de transmissão interligado enfrentará um certo grau de fragilidade diante do crescimento da carga, e enquanto não entrarem em operação novas linhas de transmissão e usinas geradoras, já licitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "Mas se fosse um sistema totalmente frágil, teríamos apagões diariamente", disse ele, acrescentando que estão previstos investimentos de R$ 2,5 bilhões para este ano. Segundo Quartim, não se deve atribuir o blecaute a um "estressamento" das linhas de transmissão. "O blecaute ocorreu em uma segunda-feira, em um período de férias e entre as 13h e 14h, todas condições que descartam a possibilidade de uma sobrecarga", disse ele. Para o assessor de relações institucionais com investidores da Cemig, Luiz Fernando Rolla, a própria complexidade de um sistema de transmissão com as características do brasileiro pode gerar esse tipo de problema. Ele acrescentou, contudo, que "quando o sistema funciona a plena capacidade, como vem acontecendo, qualquer perturbação é transmitida para todo o sistema."