'Caberá a Temer se colocar à altura do desafio', diz Aécio

BRASÍLIA - Presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves (MG), disse esperar que o vice-presidente da República, Michel Temer, esteja "à altura" de assumir o comando do País, caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada em função do processo de impeachment contra ela. O tucano disse que, se Temer se tornar presidente do Brasil, discutirá com ele o programa que seu partido defende.

"Caberá ao vice-presidente Michel Temer, se assumir a Presidência da República, se colocar à altura desse desafio, e esperamos que ele possa fazer", afirmou Aécio ao deixar encontro de parlamentares da oposição com juristas favoráveis ao impeachment.

Ao dizer ter "esperança" de que Temer esteja apto a assumir o governo, Aécio disse que discutirá o programa que apresentou nas últimas eleições, em 2014.

"Nós, do PSDB, estaremos discutindo com o presidente Michel, se ele vier a assumir a Presidência da República em torno de um programa. Até porque temos um programa que foi amplamente discutido na sociedade, que passa por reformar profundas , pela profissionalização do Estado, por uma política externa pragmática e altiva em favor dos interesses do Brasil, passa pelo enxugamento da máquina pública, por reformas estruturantes que não foram feitas ate aqui", afirmou Aécio Neves.

O senador mineiro disse que a debandada de partidos da base aliada derruba o argumento governista de que o impeachment é um golpe articulado pela oposição. Nesta semana, partidos como PP, PSD e PMDB disseram que orientarão voto a favor do impedimento de Dilma.

"Essa é a demonstração cabal de que esta não é uma ação golpista das oposições como gosta de repetir o governo e a própria presidente da República. Se ela, hoje, corre risco, e risco real de ser afastada do cargo, é porque esse consenso atingiu sua própria base de sustentação. Vários daqueles que a acompanharam até agora estão percebendo que não é mais possível manter este governo", afirmou Aécio.