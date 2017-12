Bush visita Transpetro e conhece automóvel bicombustível O presidente americano, George W. Bush, visitou nesta sexta-feira um terminal da Transpetro, em Guarulhos, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a visita, Lula mostrou a Bush com funciona o modelo brasileiro de automóvel bicombustível. Os dois presidentes realizaram uma audiência fechada, acompanhados apenas por suas respectivas comitivas. Após essa breve reunião, Lula apresentou a Bush um pé de cana-de-açúcar, explicando ao presidente americano de onde é extraído o álcool exportado pelo Brasil. Ao longo de todo o trajeto pelo terminal da Transpetro, os dois presidentes estavam usando capacetes de segurança da Petrobras. Além deles, cerca de 200 empresários participaram do evento. Às 11h15, Lula e Bush deram início a uma entrevista coletiva.