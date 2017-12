Bush visita terminal da Transpetro e almoça com Lula Após passar uma madrugada tranqüila, hospedado no Hotel Hilton, em São Paulo, o presidente americano, George W. Bush, prepara-se para cumprir uma agenda intensa nesta sexta-feira, 9. Acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bush visitará um terminal da Transpetro por volta das 10 horas, em Guarulhos, e, depois, almoçará com Lula no hotel em que está hospedado. Durante o encontro, Lula deve defender a redução de tarifas impostas pelos EUA ao etanol exportado pelo Brasil e está previsto também um acordo diplomático entre os dois países, que prevê, inclusive, a ampliação do prazo de validade dos vistos de entrada nos EUA. O prazo atual de cinco anos deve ser dobrado para dez. O presidente americano deve visitar ainda o projeto social Meninos do Morumbi, apoiado por empresas americanas no Brasil. A primeira-dama dos EUA, Laura Bush, também cumpre agenda no País e, pela manhã, realizará uma visita à ONG Alfabetização Solidária. Na manhã desta sexta-feira, a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, que também está na comitiva do presidente americano, participa de um café da manhã oferecido pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, no World Trade Center Hotel, na zona sul da capital. Na noite desta sexta-feira, Bush e sua comitiva embarcarão do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, para o Uruguai, onde passarão todo o sábado, antes de seguir para a Colômbia, no domingo. Caos em São Paulo Apesar da confusão, os organizadores do protesto de quinta-feira, 8, na Avenida Paulista garantiram que não vão recuar nas manifestações anti-Bush marcadas para esta sexta-feira. Pela manhã, manifestantes de 32 entidades ligadas à Coordenação de Movimentos Sociais, como MST, CUT, UNE, além de outros grupos e partidos como PSOL, PSTU e PT, vão se encontrar no Monumento às Bandeiras, dispostos a seguir a comitiva do presidente americano pela cidade. Na quinta-feira, a chegada de Bush ao Brasil mudou a rotina dos motoristas paulistanos. Nesta sexta-feira, para evitar transtornos, os motoristas devem evitar o Morumbi, já que o presidente americano vai circular pelo bairro, onde está hospedado.