Bush telefona para Lula e diz estar 'realizado' Em um telefonema que durou 10 minutos, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que se sente "realizado" após oito anos de governo. Ao despedir-se do presidente brasileiro, Bush convidou Lula para visitá-lo em seu rancho no Texas. Já Lula, convidou o presidente norte-americano para uma pescaria. "O presidente Bush disse que se sente honrado por ter servido por oito anos como presidente dos Estados Unidos e que deixa o posto com uma sensação de realização e uma gratidão pelos amigos, dentre os quais mencionou o presidente Lula", relatou o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach. Ainda no telefonema, Lula ressaltou a "ótima relação" entre os dois países, nos últimos seis anos, e mandou cumprimentos para toda a família de George Bush.