Bush está a caminho do aeroporto de Guarulhos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, está a caminho do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, a bordo do avião presidencial Air Force One. Segundo a Infraero, a aeronave deverá pousar às 19h30 no pátio do aeroporto. Outros seis aviões de apoio americanos já passaram pelo País. Para evitar transtornos e problemas aos usuários de Cumbica, a recepção ao chefe de Estado ocorrerá ainda no pátio, e não no saguão. As operações para recepção de líderes mundiais exigem um conjunto de ações envolvendo vários agentes públicos, entre eles a Polícia Federal, Infraero, Exército entre outros. Mas, nesse caso, a embaixada e o consulado americanos, assim como o serviço secreto dos Estados Unidos e a Casa Branca, participaram do planejamento e da execução do esquema. Só no aeroporto, cerca 600 pessoas e 200 veículos de apoio foram envolvidos na recepção do presidente. Tráfego aéreo A aeronáutica informou que, por ora, o tráfego aéreo não será fechado. Vôos de helicópteros podem ser restringidos momentaneamente, segundo o comando, mas nada que altere a rotina do aeroporto. Segurança Um forte esquema de segurança isolará a área de pouso do Air Force One, de forma que nenhum pessoa presente ao aeroporto, exceto profissionais mobilizados na operação e jornalistas credenciados para a cobertura, poderá acompanhar a chegada de Bush. Cerca de 200 veículos também serão utilizados na operação para o transporte de bagagem, equipamentos e funcionários do governo norte-americano. Jornalistas Há menos de uma hora do desembarque do líder americano, foi informado aos jornalistas que acompanharão a chegada do presidente americano que não serão permitidos o uso de celulares, bolsas e mochilas enquanto o presidente americano estiver no pátio. Após diversos protestos - incluindo o de uma repórter que, indignada, levantou sua bolsa e perguntou, em voz alta, se não podia entrar com o acessório - os responsáveis pela recepção de Bush afirmaram: "Quem tentar entrar com essas coisas (bolsas e celulares) será barrado". Os únicos itens permitidos serão caneta, bloco de papel e câmaras fotográficas e de televisão. Colaborou Jander Ramon