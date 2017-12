Bush cobra ´reconhecimento´ por ajuda à América Latina O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aproveitou a sua viagem ao Brasil para cobrar reconhecimento à ajuda que os norte-americanos vêm dando para a América Latina. "Eu acho que os Estados Unidos não são reconhecidos pelo esforço que fazem. Nós já duplicamos os investimentos na região (de US$ 800 milhões para US$ 1,6 bilhão)", disse. Estes valores são extremamente baixos se comparados com outros recursos que constam na proposta de Orçamento do ano fiscal 2008 que Bush encaminhou ao Congresso. De fato, a verba total do Departamento de Estado para programas do Hemisfério Ocidental é de US$ 1,6 bilhão. Esse valor engloba todos os programas: assistência, ajuda tecnológica, militar, pesquisa e outros. Só para comparar, US$ 1,5 bilhão é o que os EUA gastam em cinco dias no Iraque. "O Orçamento não é uma grande prova do compromisso com a América Latina, ele dá uma idéia de quais são as reais prioridades do governo", diz Dan Restrepo, diretor do Projeto das Américas no Centro de Progresso Americano. "O Egito recebe US$ 2 bilhões por ano do governo americano, enquanto a América Latina recebe US$ 1,6 bilhão", diz o deputado democrata William Delahunt. "Precisamos reavaliar nossas prioridades?, completou. Bush admitiu que esta ajuda é justificada, principalmente, pela necessidade de se ter uma "vizinhança pacífica". Em referência indireta ao presidente boliviano, Evo Morales, ele chegou a dizer que a sua viagem à América Latina deve ser vista como uma indicação de que a região é um bom lugar para se investir. "Principalmente onde há respeito às leis", disse.