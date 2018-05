Busca por avião da Malásia entra no 44º dia sem sinais de destroços

As buscas aérea, de superfície e submarinas estão agora focadas na imagens obtidas por um veículo não-tripulado da Marinha dos Estados Unidos, que diminuiu sua área de pesquisa para um círculo de 10 quilômetros no fundo do mar.

O Bluefin-21, veículo submarino autônomo, passou toda a semana passada percorrendo o remoto e parcialmente mapeado trecho do fundo do mar, localizado cerca de 2.000 quilômetros a noroeste da cidade australiana de Perth, em busca de algum sinal do avião, que desapareceu em 8 de março com 239 pessoas a bordo.

O submarino controlado remotamente está agora em sua oitava missão em alto mar sem ter encontrado nenhum sinal dos destroços da aeronave. O aparelho já percorreu metade da área determinada, disseram as autoridades neste domingo.

O governo da Malásia afirmou que a busca está em "um momento muito crítico" e pediu orações pelo seu sucesso. O ministro interino do Transporte da Malásia, Hishammuddin Hussein, também disse que o governo pode pensar em usar mais veículos do tipo na busca.

Depois de quase dois meses sem vestígios dos destroços, a atual busca debaixo d'água está concentrada em uma área onde um dos quatro sinais acústicos, que se acredita serem da caixa-preta do avião, foi detectado no dia 8 de abril.

Semanas de buscas diárias não conseguiram encontrar nenhum sinal do avião, mesmo depois de restringir a área a um arco no sul do oceano Índico, tornando essa a mais cara operação da história da aviação.

Esperanças de mais sinais da caixa-preta estão diminuindo rapidamente, uma vez que já se passaram duas semanas da duração padrão das baterias, que é de 30 dias, disseram autoridades.

Mas, enquanto a área de abrangência do Bluefin-21 diminuiu, as buscas aérea e de superfície continuam firmes, com saídas diárias uma semana depois que o coordenador de busca australiano, o oficial veterano da Força Aérea britânica Angus Houston, disse que as operações aérea e de superfície terminariam em três dias.

Neste domingo, até 11 aeronaves militares e 12 navios vão ajudar nas buscas, abrangendo duas áreas com um total de cerca de 48.507 quilômetros quadrados, disse em um comunicado a Agência de Coordenação Conjunta de Perth.