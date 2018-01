Burocracia atrapalha programas sociais, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu, em seu programa semanal de rádio Palavra do Presidente, que a burocracia impede que os inúmeros programas sociais criados pelo governo para atender à população de baixa renda cheguem aos seus destinatários. "Tenho de confessar que o grande problema desses programas é fazer com que cheguem à casa das famílias, sem atraso e sem intermediários", afirmou. Para o presidente, "é a burocracia que diminui e muitas vezes elimina os esforços que o governo faz para ajudar as pessoas de baixa renda.