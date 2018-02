Buarque pede que Sarney tire licença da presidência O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) engrossou a corrente dos senadores que sugerem o afastamento de José Sarney (PMDB-AP) da presidência da Casa em razão das citações de seu nome por suposto envolvimento em uma série de escândalos. "Não se trata de renúncia, mas de licença", defendeu Buarque. "Mas licença como uma sugestão, e não como pressão. Algo de foro intimo dele", acrescentou. Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo denunciou que o neto do presidente do Senado, José Adriano Cordeiro Sarney, é um dos operadores do esquema de concessão de empréstimos consignados a servidores do Senado.