BTG nega que Esteves tenha relação com Lava Jato e repudia reportagem de revista

"As informações fornecidas à publicação não apenas não foram utilizadas em sua integridade como foram distorcidas e tiradas de contexto", diz o banco.

"André Esteves, um dos sócios do BTG Pactual, foi colocado no centro da reportagem apesar de o depoimento apresentado pela revista nem sequer mencioná-lo", destacou o banco. Segundo a instituição, o empresário "jamais teve contato com os senhores Alberto Youssef e Pedro Paulo Leoni Ramos, com políticos mencionados na reportagem ou ainda com executivos da BR Distribuidora."