Bruno Covas vai anunciar desistência de pré-candidatura nesta segunda-feira

O secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, adiou para a manhã desta segunda-feira, 27, o anúncio de que deixará a disputa pela Prefeitura de São Paulo. O tucano marcou para a noite de domingo um encontro com a militância do PSDB para discutir sua saída da eleição interna do partido, marcada para 4 de março. Ele não falou com a imprensa ao chegar à reunião. A assessoria de imprensa do secretário informou que ele passou toda a manhã conversando com aliados e militantes e que anunciará sua decisão na segunda-feira, em entrevista coletiva no diretório estadual do PSDB, em São Paulo.

Por meio de sua assessoria, Bruno Covas afirmou que para ele não faz diferença o adiamento ou não das prévias tucanas e falou que o que a Executiva Municipal do PSDB decidir será o correto. O secretário reuniu-se no final da tarde de sábado com o governador Geraldo Alckmin e com o secretário da Cultura, Andrea Matarazzo. No domingo à tarde, Matarazzo anunciou sua desistência da pré-candidatura e o apoio ao nome do ex-governador José Serra