Bruno Covas minimiza saída de vereadores do PSDB O secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas, minimizou hoje a iniciativa de seis vereadores paulistanos que anunciaram, na segunda-feira, 18, o desligamento do PSDB. "O momento é de reconstruir (o partido) a partir de quem desejou ficar, e desejar boa sorte aos vereadores que saíram e buscam um novo partido", disse o tucano, após cerimônia de lançamento do inventário estadual sobre gases do efeito estufa.