Bruno Covas é multado por propaganda irregular O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou recurso do deputado estadual Bruno Covas (PSDB-SP) e manteve a multa de R$ 5.320,00 por realização de propaganda irregular nas eleições de 2006. A defesa alegava que a propaganda considerada irregular estava no comitê do candidato, argumentação que havia sido inicialmente rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que havia decidido pela multa por causa da instalação de outdoor de dimensão considerada proibida.