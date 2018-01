Bruno Covas diz que candidatura de Serra é boato O deputado Bruno Covas (PSDB) classificou como boato a eventual candidatura do ex-governador José Serra à prefeitura de São Paulo. De acordo com ele, não há nenhuma definição sobre quem será candidato e as prévias serão mantidas para decidir o nome do partido que disputará a sucessão de Gilberto Kassab (PSD). "Serra é candidato? Isso é história, até agora é um boato", afirmou no camarote da Prefeitura, no sambódromo do Parque Anhembi.