Bruno Covas desiste de pré-candidatura

Com um discurso semelhante ao do secretário estadual da Cultura, Andrea Matarazzo, que ontem também anunciou a desistência da sua pré-candidatura, Bruno Covas afirmou que a eventual candidatura de Serra cria uma possibilidade real de vitória do PSDB em São Paulo e faz frente ao que chamou de um projeto do PT para "dizimar" o PSDB. "Ela cria a possibilidade real de vitória e faz frente ao projeto de dizimar o PSDB e as oposições e que pretende controlar a mídia e instaurar o chavismo no País", criticou, em referência ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez.

O secretário defendeu a realização de prévias para a escolha do candidato tucano à sucessão na Prefeitura e disse que "não causa nenhum problema" o adiamento da eleição interna de 4 para 11 de março, defendido pelo comando municipal da sigla. "Não causa nenhum problema adiar as prévias, até para que José Serra tenha mais tempo para conversar com o partido e a militância", afirmou. "Eu vou tentar levar todos aqueles que me apoiaram para o lado de José Serra para que ele vença as prévias do PSDB."

Bruno Covas negou que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), tenha pedido para que ele deixasse a disputa interna, mas ressaltou que a candidatura de Serra tem o apoio do governador. O secretário afirmou ainda que não pleiteia a vaga de vice em uma eventual chapa puro-sangue do PSDB na disputa municipal. Ontem, Andrea Matarazzo abriu mão da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e também fez duras críticas ao PT, que segundo ele tem um projeto hegemônico para o País. Na avaliação do secretário estadual de Cultura, José Serra foi o melhor prefeito de São Paulo e é o pré-candidato do PSDB que hoje tem mais condições de enfrentar o PT.

A Executiva Municipal do PSDB em São Paulo irá se reunir nos próximos dias para definir a entrada do ex-governador no processo de prévias para a escolha do candidato do partido. A convocação do encontro, que provavelmente será realizado amanhã mas cuja data ainda não foi confirmada, foi definida ontem à noite após reunião do comando municipal do PSDB com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes.