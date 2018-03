Broadcast Político é lançado em Brasília

A Agência Estado, empresa do Grupo Estado, lançou nesta terça-feira no Congresso Nacional o Broadcast Político, o primeiro serviço em tempo real dedicado exclusivamente à cobertura política dos três Poderes. O diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, disse no lançamento que a nova plataforma de notícias em tempo real da Agência Estado é um projeto que une tecnologia e talento jornalístico.

Compareceram ao lançamento do Broadcast Político o presidente em exercício da Câmara, André Vargas (PT-SP), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Gilmar Mendes, os ministros Helena Chagas (Comunicação Social) e Moreira Franco (Aviação Civil), o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), os líderes do PT, José Guimarães (CE), do PR, Anthony Garotinho (RJ), e do PSD, Eduardo Sciarra (PR), além de outros deputados e senadores e representantes do corpo diplomático.

Francisco Mesquita Neto lembrou que o Grupo Estado é pioneiro na distribuição de notícias em tempo real, iniciado com a plataforma Broadcast, lançada nos anos 90. “Não há um protagonista da área de economia, negócios e finanças que não ostente em sua tela de trabalho o Broadcast. Ele disse também que a partir de agora a tecnologia do Broadcast amplia seu alcance à política, que terá, além do noticiário, “bastidores e o andamento das atividades dos três Poderes da República, auxiliando seus usuários em decisões importantes”.

Democracia. Para a ministra Helena Chagas, a informação que ouve todos os lados e mostra todas as facetas e ângulos dos fatos é uma importante ferramenta para a cidadania e para a democracia. André Vargas disse que o serviço vai valorizar a atividade dos políticos, “por dar as informações em tempo real”.

O diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, disse que a plataforma “é fruto do pioneirismo da Agência Estado”. Gandour afirmou que, com o lançamento do serviço, o Grupo Estado dá “mais um passo importante para o cenário do jornalismo e para a liberdade de imprensa”. “Esperamos que os atores do processo político usem o conteúdo do Broadcast Político.”

João Caminoto, diretor da Agência Estado, informou que o Broadcast Político pode ser acessado de forma simplificada, pois une todos os produtos numa tela só. Com um clique no assunto – notícias, colunas e até esporte –, todo o conteúdo pode ser acessado. O serviço tem ainda parcerias com serviços especializados, como o Análise Política e o site Migalhas, cuja produção especial vai esmiuçar o mundo jurídico e se chamará “Lides”.

O produto tem também vídeos e um monitoramento do que é publicado no Brasil e no mundo, o Radar da Imprensa. Áudios da Rádio Estadão também estarão disponíveis.