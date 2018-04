Brizola Neto não quer Lupi na interlocução com Dilma O deputado Brizola Neto (PDT-RJ) defendeu hoje que o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi não seja o interlocutor do partido junto ao Palácio do Planalto. Esse deve ser um dos temas da reunião que será realizada hoje pela Executiva do PDT com a presença do ex-ministro. "Não dá para o ex-ministro Lupi tirar o paletó de ministro, tomar banho e voltar ao Palácio como interlocutor do partido. Espero que o Lupi tenha um gesto de grandeza", afirmou. A ideia de Brizola é que seja formada uma comissão para negociar com a presidente Dilma Rousseff a colocação do partido no governo e que Lupi fique fora dessa comissão".