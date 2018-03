Britto nega manipulação de julgamentos no STF O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, negou que em algum momento tenha havido manipulação de julgamentos no tribunal. Ele afirmou, ainda, nunca ter visto nenhuma demonstração de racismo no STF. Em entrevista ao jornal "O Globo", o ministro Joaquim Barbosa afirmou que o ex-presidente do STF, Cezar Peluso, teria manipulado o resultado de julgamentos e também se disse vítima de demonstrações de racismo por colegas.