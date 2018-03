Brinde entregue em congresso do PT tem foto de Marta Um calendário que é distribuído na manhã deste sábado às pessoas que chegam para a etapa estadual do congresso do PT em São Paulo traz a imagem da senadora Marta Suplicy. A foto da parlamentar, que deixou o partido após uma série de críticas públicas ao governo Dilma Rousseff, está na primeira página do calendário de mesa, com especial destaque para a "senadora por São Paulo" pelo PT. O calendário distribuído como brinde a todos que chegam tem também imagens menores de todos os deputados federais e estaduais eleitos pelo partido no Estado, além da composição da Executiva estadual.