Brincadeira de Paes cria torcida por 'morte' do prefeito Dá para lotar o novo Maracanã - são mais de 9 mil confirmados, 74 mil convidados. É esse o tamanho da "Torcida carioca pela Argentina - campeã mundial em 2014". O evento foi criado no Facebook depois que o prefeito Eduardo Paes (PMDB) prometeu suicidar-se caso o Brasil perca a Copa para a seleção argentina. "Se a Argentina vencer o Brasil, na final, eu vou me matar. Eles têm Messi e o papa. Não podem ter tudo", brincou o prefeito, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.