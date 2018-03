Brigada Militar interrompe deslocamento do MST no RS A Brigada Militar bloqueou hoje uma ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Informado pelo serviço de inteligência de que havia um deslocamento dos sem-terra, o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar deslocou um pelotão para interceptar o grupo formado por cerca de 500 militantes numa estrada vicinal do município do noroeste do Estado, ainda antes do amanhecer. Impedidos de prosseguir, os manifestantes passaram o dia no local, assim como os policiais. Não houve confronto.