Brigada Militar bloqueia marcha de sem-terra no RS A Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) bloqueou hoje uma marcha da Via Campesina por estradas vicinais de Santo Augusto, no noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo nota distribuída pelo movimento, centenas de agricultores assentados, sem-terra e atingidos por barragens iriam promover um ato pela desapropriação de uma fazenda já ofertada ao programa de reforma agrária.