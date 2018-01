Briga entre assentados deixa dois mortos Uma briga entre assentados da Reserva 2, na Fazenda Pontal do Tigre, em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, resultou na morte de duas pessoas e ferimentos em outras duas, todas da mesma família. O acusado das mortes, Celso Luiz Alves, fugiu e está sendo procurado pela polícia. O delegado de Loanda, Valdir Fernandes, foi destacado para esclarecer o fato. Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, Celso teria trocado as terras que possuía no assentamento por duas casas em Florianópolis, que pertenciam a seu cunhado Acílvio Narciso Pinheiro, de 70 anos. Mas ele teria se arrependido do negócio e foi até a casa de Pinheiro para desfazê-lo. Sem entendimento, passou a atirar, matando seu irmão Dalmor Luiz Alves com dois tiros e o cunhado, com um. Outro irmão de Celso, Dionecir Luiz Alves, levou um tiro no pescoço e está hospitalizado em Paranavaí. Depois, ele foi até a casa de Reinaldo Farias dos Santos, onde sua irmã, casada com Pinheiro, assistia televisão. "Ele falou que tinha matado todo mundo, deu mais tiros e desapareceu", disse o delegado. Na casa, apenas Reinaldo foi ferido, no abdome, e também está hospitalizado.