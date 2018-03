Briga com Dantas começou por causa da TIM A briga entre a Telecom Italia e o Banco Opportunity de Daniel Dantas aconteceu por causa da TIM, empresa de telefonia celular dos italianos. Eles pagaram R$ 1,9 bilhão para operar nacionalmente e não podiam, por causa da participação na Brasil Telecom (BrT). Para terem sinal verde, a administração de Dantas teria que ter antecipado as metas de universalização da Brasil Telecom de 2003 em 2001, mas não fez isso. A Telecom Italia fechou um acordo com o Opportunity em 2002, em que reduzia sua participação na operadora, transformando-se em minoritária, até que a BrT atingisse as metas no ano seguinte. Antes da volta dos italianos, a BrT comprou licenças celulares para sua área de atuação, criando um impedimento ao retorno dos italianos. As regras impedem que uma empresa participe do controle de duas operadoras celulares que atuem em uma só região.