‘Briga ácida’ por Furnas é lamentável, diz Temer

O vice-presidente da República, Michel Temer, repreendeu ontem "a briga lamentavelmente ácida" entre peemedebistas e petistas pelo comando de Furnas. Em entrevista à TV Estadão, em seu escritório de São Paulo, Temer afirmou que caberá ao ministro de Minas e Energia, Edison Lobão (PMDB), levar à presidente Dilma Rousseff três ou quatro nomes do partido com perfil técnico para que ela faça a escolha do novo presidente da estatal.

"No tocante a Furnas eu devo dizer que é muito inconveniente essa disputa entre membros do PT e do PMDB. É uma briga lamentavelmente ácida. Você pode brigar por espaço, mas de uma forma adequada. Tenho criticado essa disputa", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Responsável por apaziguar os ânimos do PMDB por conta dos cargos de segundo escalão, Temer enfatizou o acerto com Dilma para que o dirigente de Furnas seja técnico. Nomes como os dos senadores Hélio Costa (PMDB-MG) e Osmar Dias (PDT-PR) foram descartados.

"O nome pode ser do PMDB, mas um nome técnico, que tenha condições de gerir a empresa", insistiu. Temer não fez comentários sobre as denúncias de irregularidades na estatal sob ingerência do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), causa da troca de acusações. Carlos Nadalutti, que chegou ao comando da estatal pela indicação de Cunha, perderá o posto.

Ontem, em Porto Alegre, ao ser questionada sobre as denúncias relativas a Furnas, Dilma afirmou que todas as acusações envolvendo entes públicos serão investigadas. "Acredito que (o caso Furnas) já está com os órgãos competentes porque isso não é atual, acho que a Controladoria Geral da União (CGU) já tinha inclusive iniciado levantamento nesse sentido", afirmou.

A troca de insultos motivada pela disputa em Furnas alcançou o Twitter. A origem da briga está nas denúncias de irregularidades. Na semana passada, o secretário de Habitação do Rio, Jorge Bittar (PT), encaminhou ao ministro de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, documento em que funcionários de carreira denunciam o aparelhamento da estatal e desvios administrativos, segundo eles patrocinados por Cunha. O peemedebista reagiu com ataques à "incompetência" dos diretores ligados ao PT.

O dossiê dos trabalhadores fala em sobrepreços e atrasos nas obras das usinas de Simplício e Batalha e aponta suspeitas em operações financeiras da estatal.

Ao longo da semana, a briga se estendeu entre o ex-peemedebista Anthony Garotinho e Cunha. "Nós podemos fazer uma CPI de todo o setor elétrico. Eu garanto que saio ileso, mas não sei se todos saem", ameaçou Cunha. Em nota, o presidente de Furnas diz que as contratações e alterações de contratos são feitas dentro da lei e que a estatal "é permanentemente auditada e fiscalizada". / COLABORARAM ELDER OGLIARI, LUCIANA NUNES LEAL E CHRISTIANE SAMARCONE