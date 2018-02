Brics aproveitam G-20 para reprovar atos de espionagem

Durante entrevista sobre o primeiro dia da reunião de cúpula do G-20 na Rússia, Peskov disse que o grupo debateu a suspeita de que países estariam espionando outras nações, inclusive em temas domésticos. Peskov, porém, não citou nomes de países que estariam espionando, nem nações que estariam sendo espionadas.

O porta-voz russo comentou que, durante o debate realizado mais cedo, os líderes do grupo teriam comparado ações de espionagem internacional no espaço cibernético "com terrorismo" e que ações poderiam estar ameaçando a liberdade dos Estados.

No fim de semana, reportagem do programa Fantástico da TV Globo revelou que documentos secretos mostram que a presidente Dilma Rousseff e o então candidato à presidência do México, Enrique Peña Nieto, teriam sido alvo de espionagem do serviço secreto norte-americano.