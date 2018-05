Breves PARANÁ Sem a força de Dirceu, filho tenta se reeleger Nas eleições de 2004, o prefeito de Cruzeiro do Oeste, José Carlos Becker de Oliveira e Silva (PT), conseguiu 72% dos votos válidos. O pai, o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi a diversos atos políticos na cidade. Agora, fora do governo e sob acusação de envolvimento no mensalão, Dirceu não apareceu para dar apoio ao filho, que tenta a reeleição. CEARÁ Luizianne tem de tirar fala de Lula do ar A senadora Patrícia Saboya (PDT) ganhou uma batalha na guerra com a prefeita Luizianne Lins (PT) na campanha pela Prefeitura de Fortaleza. A Justiça determinou a retirada do depoimento de Lula, feito ao lançar obras do PAC, do programa do PT. A fala contraria a legislação eleitoral por se tratar de "gravação externa", disse o juiz. ALAGOAS TRE aprova mais 6 pedidos de tropas O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas aprovou ontem mais seis pedidos de tropas federais para municípios do Estado. Os pedidos precisam ser aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo os relatores dos processos, promotores e juízes eleitorais relataram que há um verdadeiro clima de faroeste nesses municípios. DISTRITO FEDERAL Outros países querem acompanhar eleição Angola, Argentina, Costa Rica, Moçambique, Autoridade Palestina e Quênia comunicaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que enviarão representantes para conhecer o processo de votação eletrônica no Brasil e acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno das eleições municipais, em 5 de outubro.