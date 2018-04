Breve retiro Geraldo Alckmin, candidato derrotado do PSDB, disse ontem que participará de campanhas no 2º turno pelo País. "Vou ajudar o PSDB em algumas cidades de São Paulo e em capitais." Não quis comentar, no entanto, como fica sua situação na capital. Ele retorna hoje a São Paulo depois de dois dias de descanso com a família no seu sítio em Pindamonhangaba. Amanhã, volta ao ambulatório de acupuntura da Unifesp