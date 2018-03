Brecha legal pode libertar Pizzolato

No fim de abril, o governo italiano havia dado o sinal verde para a extradição do condenado, mas, na semana passada, o Tribunal Administrativo de Roma acatou um recurso de Pizzolato e marcou uma audiência para 3 de junho para julgar a liminar dos advogados do brasileiro. O problema é que, no próprio decreto do tribunal de Roma, os juízes apontam que a data final para que o Brasil organize a extradição é 31 de maio, dia estipulado a partir dos prazos do processo de extradição entre Brasil e Itália.

Como a audiência ficou marcada apenas para o dia 3, tanto o Ministério da Justiça da Itália como autoridades brasileiras confirmam que Henrique Pizzolato poderia ser solto no dia 31 de maio, aguardando em liberdade a audiência.

Sentença. Pizzolato foi condenado em agosto de 2012 no caso do mensalão a 12 anos e sete meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, Pizzolato fugiu para a Itália com passaporte falso em outubro de 2013 e acabou sendo preso pouco depois de ter a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2013. Hoje, o ex-diretor do BB está preso em Módena.

Para tentar reverter um eventual caos jurídico, o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União apressam a assinatura de um novo contrato com advogados italianos para defender os interesses brasileiros no caso de extradição do condenado no mensalão.