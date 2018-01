Brasília sediará Congresso de Comunicação no Serviço Público Será realizado, entre os dias 12 e 14 de setembro, em Brasília, o 6º Congresso Brasileiro de Comunicação no Serviço Público. O auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, será a sede no encontro. O congresso terá como tema central "A Comunicação nos Três Poderes" e deverá reunir perto de 300 profissionais de todo o País. Serão, ao todo, cinco conferências magnas (uma delas internacional), 15 palestras temáticas e cinco visitas técnicas. O alemão William Cox, presidente da Management & Excellence, agência européia para desenvolvimento de estudos relacionados com comportamentos éticos e governança corporativa, será o convidado internacional. Ele falará sobre "O impacto da reputação no desenvolvimento de uma Nação" e apresentará um estudo sobre a reputação dos países da América Latina, incluindo o Brasil. O presidente da ABI, Maurício Azêdo, que fará a conferência magna de abertura, falará sobre os "Erros e acertos da Comunicação na vida democrática". As inscrições estão abertas e custam R$ 350,00 até 11/9. Outras informações podem ser fornecidas pelo telefone (11) 5573-3627, através do site www.megabrasil.com , ou pelo e-mail contato@megabrasil.com.br