Brasília recebe sua primeira concentração popular polarizada

BRASÍLIA - Pela primeira vez em sua história, Brasília receberá , no domingo, uma multidão politicamente polarizada na Esplanada dos Ministérios. O governo do Distrito Federal espera um público de 200 mil pessoas para acompanhar a votação do impeachment. “É a primeira vez que um evento dessa magnitude acontece. No impeachment do presidente Fernando Collor, havia unanimidade a favor do afastamento dele. Agora é diferente”, disse o governador Rodrigo Rollemberg.

As concentrações populares históricas na Esplanada sempre tiveram bandeiras únicas. Foi assim no velório de Juscelino Kubitschek (1976), na campanha das Diretas-Já (1984), na morte de Tancredo Neves (1985), no movimento dos caras pintadas (1992), na marcha de partidos de esquerda contra o governo Fernando Henrique Cardoso (1999), na primeira posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002), nos protestos de junho e julho de 2013 e nas mobilizações contra e a favor da presidente Dilma neste ano.

Polêmica. Para evitar conflitos, a polícia adotou a estratégia polêmica de instalar um muro metálico ao longo de todo o canteiro central da Esplanada, do gramado do Congresso à rodoviária. “Sei que essa ideia recebeu críticas, mas até agora ninguém apresentou ideia melhor”, declarou Rollemberg.

Uma das áreas mais críticas é a rodoviária, onde boa parte do público desembarcará. O local deve receber um contingente policial reforçado. Todo o efetivo de 14.300 homens da Polícia Militar e 4.500 da Civil estará à disposição do evento. Até o momento, não está definido se a Força Nacional irá atuar.

Entidades empresariais e de profissionais liberais que defendem o impeachment contrataram empresas de segurança privada para proteger seus representantes. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) espera contar com os sindicatos de vigilância para que seus membros atuem na proteção das pessoas que defendem a presidente. “Temos deixado claro nosso repúdio a qualquer agressão e esperamos que isso também ocorra do outro lado”, disse Paulo João Estausia, da Confederação dos Trabalhadores em Transporte.

No acampamento contra o impeachment, próximo ao Estádio Mané Garrincha, havia ontem 2.500 pessoas. Já a área do grupo oposto contava com 25 militantes.