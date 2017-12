Brasileiros têm imagem pior dos EUA que da Venezuela Uma pesquisa encomendada pela BBC e divulgada nesta terça-feira, 6, mostrou que os brasileiros têm uma imagem mais negativa dos EUA que da Venezuela. Quase três em cada cinco brasileiros entrevistados (57%) em oito cidades disseram ter uma visão negativa do país liderado pelo presidente George W. Bush. Os outros 41% dos entrevistados disseram ter essa mesma percepção em relação ao país liderado por Hugo Chávez. A pesquisa foi divulgada às vésperas da viagem de Bush ao Brasil, mas indicou também que o presidente americano poderá contar com a receptividade de muitos outros brasileiros. Quase um terço dos entrevistados (29%) afirmou que os EUA desempenham um bom papel no mundo. Somente um quinto disse ter a mesma opinião sobre a Venezuela. ´Desafio´ Ainda assim, a visão geral sobre os EUA é mais negativa do que positiva, observou Doug Miller, presidente da GlobeScan, a empresa que coordenou o levantamento. Junto com o Chile, o Brasil está entre os países latino-americanos pesquisados em que os EUA tiveram maior índice de avaliação positiva. No vizinho México, os EUA são bem vistos por apenas 12% da população. Na Argentina, em contrapartida, duas em cada três pessoas (64%) vêem os EUA negativamente. "É uma situação desafiadora para Washington", afirmou Douglas Miller. "A reputação dos EUA se corroeu significativamente nos últimos dois anos e chegou a um ponto em que será difícil para os americanos convencer as pessoas de que sua visão de mundo é boa", explicou. Nos 27 países pesquisados, a avaliação positiva dos EUA ficou em apenas 30%, enquanto a negativa bateu 51%. É um percentual apenas superado pelo Irã (54%) e por Israel (56%). "As pessoas tendem a avaliar negativamente aqueles países que se destacam por usar ou buscar poder militar", disse Steven Kull, diretor do Programa sobre Atitudes em Política Internacional (PIPA, sigla em inglês). "Isto inclui Israel e os EUA, que recentemente entraram em guerras, e a Coréia do Norte e o Irã." ´Guerra de palavras´ Segundo Doug Miller, no entanto, este não é o caso da Venezuela. "A política externa da Venezuela é caracterizada pela confrontação com os EUA, mas uma confrontação no plano das palavras, como quando o presidente Chávez chama Bush de ´Mr. Danger´", sustenta Miller. Nos 27 países, o mesmo percentual de entrevistados tem uma visão negativa e positiva da Venezuela: 27%. "O tipo de política externa que tem dado bons resultados a Chávez é a de prover petróleo a países pobres e ajudar os vizinhos latino-americanos", diz Miller. "É interessante descobrir que Chávez é o exemplo de um líder se levantando, resistindo e conquistando alguns seguidores."