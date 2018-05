Brasileiros se reúnem em Lisboa para acompanhar de votação do impeachment

Lisboa - A sessão de votação de abertura do processo de impeachment está sendo acompanhada por brasileiros que moram em Lisboa, Portugal, na sede de uma associação comunitária, no bairro de Anjos. Cerca de 100 pessoas contrárias ao processo contra a presidente Dilma Rousseff estão no local assistindo a sessão da Câmara dos Deputados.

Faixas e cartazes identificam a reunião do grupo de brasileiros. Nos celulares, eles mantém contato com as famílias e compartilham a expectativa pelo resultado da votação.

São brasileiros que moram na capital portuguesa, estudantes em intercâmbio e até turistas que pararam as férias para acompanhar o momento político no Brasil. Márcia Freitas, que mora em Belo Horizonte e está em viagem de férias com a filha Lia, procurou na internet um local para acompanhar a votação com outros brasileiros.

“A votação do impeachment do Collor eu ouvi no rádio. Quando a minha deputada votou, eu estava dirigindo em Brasília”, lembra Márcia enquanto recebe no celular as atualizações das notícias.