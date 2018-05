Brasileiros fazem manifestação pró-Dilma na marcha da Revolução dos Cravos, em Lisboa

LISBOA - Centenas de brasileiros participaram na tarde desta segunda-feira, 25, da marcha em comemoração ao aniversário da Revolução dos Cravos, em Lisboa, Portugal. Eles denunciaram um "golpe contra a democracia brasileira" no momento em que os portugueses recordam os 42 anos do 25 de abril, quando uma revolução iniciada pelas Forças Armadas depôs o governo do Estado Novo e trouxe de volta a democracia ao país.

Faixas exaltando a democracia brasileira, outras denunciando um golpe contra a democracia e gritos de guerra contra o vice-presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), deram o tom da participação brasileira na tradicional marcha. Um grupo de maracatu animou o protesto durante todo o percurso, na Avenida da Liberdade, centro da capital portuguesa.