Brasileiros fazem ato pró-Dilma diante da ONU

GENEBRA – Um grupo brasileiros organizaram neste sábado um protesto a favor da presidente Dilma Rousseff diante da sede das Nações Unidas, em Genebra. Com cartazes em português e francês, os manifestantes repetiam slogans das campanhas no Brasil e, para simpatizantes estrangeiros, falavam sobre a situação política do País.

Por alguns instantes, o acirramento das posições entre diferentes grupos foi transferido para a Suíça. Ocupantes de um carro que passava pelo local começaram a xingar em português os manifestantes, que responderam com gritos de “coxinha”.

Nas redes sociais, o protesto afirmava ser “Pour la democratie au Bresil” (Pela democracia no Brasil). “Não podíamos ficar quietos”, disse um dos organizadores do protesto, Marcio Braga. Segundo ele, a ideia da manifestação ocorreu de forma espontânea.

Valério Paraná, um dos organizadores, disse que um total de cem pessoas passaram pelo local de protesto durante as 4 horas do ato. No momento em que o Estado esteve no local, cerca de 30 pessoas faziam parte da manifestação.

O evento ainda contou com cartazes contra Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados e com recursos congelados na Suíça, além de faixas mostrando Bolsonaro com um símbolo nazista. Num dos cartazes, os manifestantes ainda pediam que os EUA “deixem a América Latina em paz”.