Brasileiro desembarca no Rio após detenção em Londres O brasileiro David Miranda, de 28 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, na manhã desta segunda-feira, 19, após ficar detido por quase nove horas neste domingo, 18, por oficiais da Scotland Yard no aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Ele é companheiro de Glenn Greenwald, jornalista norte-americano radicado no Rio, que revelou em reportagens no jornal britânico The Guardian os métodos utilizados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) para espionagem de cidadãos e governos de vários países, entre eles o Brasil.