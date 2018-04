Brasileira faz Lula cair em ''pegadinha'' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu em uma "pegadinha" da TV espanhola sem que seus seguranças e assessores se dessem conta do que estava ocorrendo. Há duas semanas, quando visitou Toledo com José Luís Zapatero, presidente do governo espanhol, Lula acabou parando para falar com uma brasileira que o perseguia durante todo o dia. Ela disse que estava com seu pai no celular e que ele queria muito falar com o presidente do Brasil. Na realidade, no outro lado da linha estava Jordi Evole, um famoso humorista espanhol, que ontem exibiu a conversa em um programa de humor grande audiência. Ao pegar o telefone, Lula ouviu, num português carregado de sotaque espanhol: "Presidente, viva o Corinthians". Lula mandou um abraço. O humorista foi além: "Para lidar com a crise, menos samba e mais trabalho."